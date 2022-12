Legge Bilancio: Crosetto, manovre sono sempre state oggetto di critica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si ricorda una manovra che sia stata accolta positivamente da sindacati, Confindustria o Bankitalia. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ospite di “Quarta Repubblica” su “Rete4”. “Ho visto da vicino una ventina di manovre e non ricordo una manovra che andasse bene a sindacati, Confindustria o Bankitalia in primis”, ha dichiarato Crosetto, per il quale questa manovra è “la più difficile della storia italiana” perché non c’è mai stato un periodo economico così drammatico. “Abbiamo un’alta inflazione e una recessione”, mentre negli anni di alta inflazione in passato “continuavamo a crescere”. (Res)