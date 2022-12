Pensioni: Upb, da governo stime prudenti su costi Quota 103

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo stime Upb, se tutti coloro che potranno aderire a Quota 103 lo faranno, "le maggiori pensioni in pagamento a fine anno saranno oltre 56.400 nel 2023, circa 40.800 nel 2024 e poco meno di 6.400 nel 2025. In tale scenario gli utilizzatori di Quota 103 sarebbero soprattutto uomini (circa l’85 per cento) e poco più del 13 per cento proverrebbe dal comparto pubblico. Le stime del governo sui costi si possono considerare prudenti". Lo ha detto la presidente dell'Upb Lilia Cavallari in audizione alla commissione Bilancio alla Camera e al Senato sulla legge di Bilancio. (Rin)