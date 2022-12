Difesa: segretario Usa sente omologo ucraino, ribadito sostegno di Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo ucraino, Oleksii Reznikov, a cui ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti contro l’invasione russa. Le parti, riferisce una nota, hanno condannato ancora una volta gli attacchi missilistici russi contro le infrastrutture energetiche e civili in Ucraina. Austin, inoltre, ha sottolineato nuovamente l’importanza della difesa aerea per garantire la sicurezza dell’Ucraina contro le forze russe. (Was)