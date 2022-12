Brasile: Pt propone legge per vietare uso "politico" dei simboli nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato e tesoriere del Partito dei Lavoratori (Pt), Marcio Macedo, ha presentato un progetto di legge che prevede il divieto all'uso "politico" dei simboli nazionali del Brasile. La proposta nasce dal fatto che dal giorno successivo al secondo turno delle elezioni presidenziali del 30 ottobre, vinte da Luiz Inacio Lula da Silva, migliaia di cittadini protestano tutti i giorni davanti alle caserme di diversi Stati del Paese chiedendo l'intervento delle forze armate per sovvertire l'esito del voto. I manifestanti usano sempre la bandiera e altri simboli per conferire alle proprie azioni un valore patriottico. Macedo ha sostenuto che l'obiettivo della legge proposta è quello di "salvare" la bandiera da "speculazione" e "banalizzazione". L'uso improprio di simboli nazionali da parte di "fazioni politiche" – afferma Macedo - favorisce spaccature nella società. "Assistiamo a questo sin dalle elezioni, quando alcuni gruppi hanno usato simboli nazionali per generare divisione tra i brasiliani, diffondere odio, discordia e false notizie, anche per propugnare il nazismo", ha affermato Macedo. (Brb)