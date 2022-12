© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’incentivo a restare al lavoro è meno conveniente del 'bonus Maroni' del 2004 e rischia di non risultare particolarmente appetibile, se non per chi ha un immediato bisogno di liquidità". Lo ha detto la presidente dell'Upb Lilia Cavallari in audizione alla commissione Bilancio alla Camera e al Senato sulla legge di Bilancio. (Rin)