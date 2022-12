Usa: Pfizer chiede autorizzazione Fda per terza dose vaccino Covid a bambini sotto i 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia farmaceutica Pfizer ha chiesto all’Agenzia federale degli Stati Uniti per l’alimentazione e il farmaco (Fda) una autorizzazione di emergenza per somministrare il vaccino aggiornato per la variante Omicron del Covid-19 ai bambini di età inferiore a cinque anni. Nello specifico, si legge in una nota, la proposta prevede di somministrare un ciclo di tre dosi ai bambini di età compresa tra sei mesi e quattro anni. “I vaccini aggiornati contro il Covid-19 potrebbe contribuire ad evitare un aggravamento della malattia e i casi di ospedalizzazione, tenendo conto anche del crescente numero di casi di influenza registrati negli Stati Uniti”, si legge nella nota. (Was)