Vaccino: Sgarbi, da Consulta grave errore, multe sono sbagliatissime

- Il vaccinato "è rimasto contagioso". Lo ha rimarcato a "Stasera Italia su Rete4 il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi. "Non ha eliminato il rischio per l'altro che porterebbe il non vaccinato", siccome il "problema è che la libertà individuale va salvaguardata anche e soprattutto rispettando i diritti degli altri, non è che tu non vaccinandoti hai fatto qualcosa che fosse pericoloso per la salute degli altri", ha argomentato Sgarbi per poi dire che si tratta di un "grave errore della Corte" costituzionale, sono "multe sbagliatissime". (Rin)