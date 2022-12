Brasile: due militari uccisi e dati alle fiamme da criminali a Rio de Janeiro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due militari brasiliani, un sergente dell'esercito e uno della marina, sono stati torturati, uccisi e dati alle fiamme a Sao Pedro da Aldeia, nello Stato di Rio de Janeiro. Il fatto si è verificato sabato 3 dicembre, ma solo oggi è arrivata la conferma delle identità. La polizia militare è intervenuta sul posto a seguito di una chiamata che segnalava un'auto in fiamme. Al loro arrivo gli agenti hanno trovato il mezzo con i due corpi carbonizzati all'interno. Secondo una ricostruzione della polizia, i militari si trovavano a Sao Pedro da Aldeia per trascorrere il fine settimana quando, dopo aver sbagliato strada, sono stati avvicinati da criminali che controllano la regione e sono stati uccisi. La polizia sta passando al setaccio tutte le immagini di videosorveglianza della zona per risalire agli autori del fatto. (Brb)