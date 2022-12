Americhe: Uruguay difende scelta adesione a Tpp-11 nonostante minacce soci Mercosur (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana scorsa i coordinatori nazionali di Argentina, Brasile e Paraguay nel Mercato comune dell'America meridionale (Mercosur) avevano annunciato che i tre Paesi si riservavano il diritto di adottare misure per difendere i loro diritti a fronte all'iniziativa unilaterale dell'Uruguay di aderire al Tpp-11. "A fronte delle azioni del governo uruguayano che mirano alla negoziazione individuale di accordi commerciali, e tenendo conto della possibile presentazione di una richiesta di adesione al Trattato di associazione transpacifico, i coordinatori nazionali di Argentina, Brasile e Paraguay nel quadro del Mercosur comunicano al coordinamento nazionale dell'Uruguay che i tre Paesi si riservano il diritto di adottare le eventuali misure giudicate necessarie per difendere i loro interessi in ambito giuridico e commerciale", si affermava in una nota congiunta. (segue) (Abu)