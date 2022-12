© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- ROMA CAPITALE- L'assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato partecipa alla conferenza stampa di presentazione degli eventi organizzati in occasione del Centenario dell'Aeronautica Militare. Auditorium Parco della Musica IN Viale De Coubertin 30 a Roma (ore 17)- L'assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità, Monica Lucarelli, interviene alla presentazione della Guida delle Osterie d'Italia 2023. Osteria Santo Palato in piazza Tarquinia 4 a Roma (ore 19:30)- Assemblea capitolina: La seduta si apre con un'interrogazione sul comprensorio di S. Maria della Pietà. Successivamente all'ordine dei lavori l'approvazione del Regolamento sull'utilizzo dei beni immobili di Roma Capitale, le linee di indirizzo per il rilancio e la riqualificazione di Via Vittorio Veneto. Tra le mozione una ex articolo 58 di Italia viva, Fratelli d'Italia, Udc-FI sulle retribuzioni dei lavoratori di Roma Metropolitane. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 9:30-17:00) (segue) (Rer)