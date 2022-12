Legge Bilancio: Upb, poco chiaro schema nuova tassazione imprese energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo schema di tassazione per le imprese dell’energia "è giustificato dalle esigenze di gettito e da finalità redistributive, ma appare molto complesso e per alcuni aspetti poco chiaro. Nel 2022 e nel 2023, la maggior parte delle imprese dell’energia potrebbe essere interessata da tre prelievi straordinari (il contributo sui ricavi, quello sul valore aggiunto e quello sugli extraprofitti) molto differenti per tempi, basi imponibili e aliquote effettive". Lo ha detto la presidente dell'Upb Lilia Cavallari in audizione alla commissione Bilancio alla Camera e al Senato sulla legge di Bilancio. (Rin)