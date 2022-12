Usa-Ue: Vestager, importante condividere preoccupazioni, anche su legge per ridurre inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' utile condividere le preoccupazioni e le analisi sulla legge per la riduzione dell'inflazione (Inflation reduction act), così come sulle basi industriali europee o altri temi di cooperazione fra Stati Uniti e Europa. Lo ha detto la vicepresidente esecutiva della Commissione Ue e commissaria per la concorrenza, Margrethe Vestager, nel corso di una conferenza stampa a Washington, nell'ambito del Consiglio per il commercio e la tecnologia Ue-Usa (Ttc). "Credo che avere la discussione che abbiamo avuto oggi sia un aspetto fondamentale per migliorare le relazioni che abbiamo creato nell'ambito del Ttc", ha dichiarato Vestager. "Anche in Europa dovremmo fare i nostri compiti. Perché lotteremo insieme contro il cambiamento climatico, ma lo faremo rispettando le nostre basi industriali", ha aggiunto. La vicepresidente della Commissione Ue ha poi spiegato che l'esecutivo europeo sta cercando di "capire che tipo di aiuto è necessario, di tipo temporaneo e mirato, affinché l'industria europea sia all'altezza della sfida". I risultati ottenuti sui semiconduttori, ha proseguito Vestager parlando alla stampa, "ritengo siano assolutamente fondamentali", ma non è possibile che questa sia un'azione "separata fra le due parti", ha aggiunto la commissaria Ue, proseguendo nella sua analisi dei rapporti fra Stati Uniti e Europa. "Dobbiamo anche vedere cosa si può fare nell'ambito dell'attuazione della legge per la riduzione dell'inflazione", ha dichiarato. La cosa più importante, ha poi concluso Vestager, "è probabilmente che gli Stati Uniti siano pienamente impegnati nella lotta al cambiamento climatico." Se Europa e Stati Uniti agiscono insieme, secondo la vicepresidente dell'esecutivo europeo, sono "in grado di risolvere le questioni" che preoccupano le due economie. "Lo abbiamo già dimostrato in passato. Lo dimostreremo ancora", ha detto. "Ma il messaggio più importante per tutti, è che siamo uniti in ciò che è necessario per combattere il cambiamento climatico e rendere le nostre promesse e i nostri obblighi una cosa reale sul campo, di cui le persone possano beneficiare", ha concluso. (Was)