Americhe: presidente cubano Diaz Canel partecipa al vertice Caricom a Barbados

- Il presidente di Cuba, Miguel Diaz Canel, è arrivato oggi a Barbados nell'ambito delle celebrazioni per il 50mo anniversario delle relazioni diplomatiche con le nazioni caraibiche. Lo riferisce il ministro degli Esteri di Cuba, Bruno Rodriguez in una nota su Twitter. Durante l'occasione Diaz parteciperà all'VIII vertice Cuba-Comunità dei Caraibi (Caricom) "per consolidare il legame con i paesi caraibici", si legge nella nota. La Caricom è un blocco di cooperazione economica e politica, creato il 4 luglio 1973, formato da 14 Paesi membri e sei associati della regione dei Caraibi. (Mec)