Imprese: Ita, proseguono colloqui costruttivi tra ministero Economia e Lufthansa

- Proseguono i “colloqui costruttivi” tra il ministero dell'Economia e delle Finanze e Lufthansa per l'acquisto di Ita Airways da parte del gruppo che fa capo alla compagnia di bandiera tedesca. È quanto riferisce l'agenzia di stampa “Dpa”, secondo cui Via XX Settembre ha selezionato la società dell'airone come partner “con l'unico obiettivo di conseguire uno sviluppo proficuo” per il successore di Alitalia. Per “La Repubblica”, governo e Lufthansa potrebbero concludere una dichiarazione d'intenti non vincolante già in questo mese o a gennaio. Dirigenti del gruppo tedesco si sarebbero recati a Roma nella scorsa settimana per “colloqui formali”. Questione centrale è la dimensione della quota di Ita Airways che Lufthansa potrebbe acquisire. Secondo alcune indiscrezioni, all'operazione sul vettore italiano potrebbe partecipare una terza parte con il Mef e l'azienda tedesca: Ferrovie dello Stato (Fs) o di nuovo Msc. Per il sito web “deraktionaer.de”, è probabile che, “soltanto per motivi ideologici”, il governo “di destra” del presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sforzi di mantenere “il più possibile” la propria influenza su Ita Airways. (Geb)