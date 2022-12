Usa-Ue: Blinken, stiamo già lavorando per superare preoccupazioni europee su pacchetto anti-inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pacchetto anti-inflazione approvato dal Congresso degli Stati Uniti questa estate, denominato Inflation Reduction Act, è il più importante investimento di sempre nel contrasto al cambiamento climatico: andrà a beneficio nostro, dei Paesi europei e di tutto il mondo. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante una conferenza stampa organizzata insieme alla segretaria al Commercio, Gina Raimondo, alla commissaria europea alla concorrenza, Margrethe Vestager, e al commissario europeo per il commercio, Valdis Dombrovskis, al termine della riunione odierna del Consiglio Ue-Usa sulla tecnologia e il commercio. “Detto ciò, abbiamo ascoltato le preoccupazioni dei nostri partner europei su alcuni aspetti della legge, e abbiamo subito concordato di stabilire una task force dedicata: lavoreremo in maniera rapida ed efficiente per superare questi problemi”, ha detto. (Was)