Americhe: Uruguay difende scelta adesione a Tpp-11 nonostante minacce soci Mercosur (5)

- In vigore da dicembre del 2018, l'accordo transpacifico mira a eliminare o ridurre le barriere tariffarie degli 11 paesi membri (Australia, Brunei, Canada, Cile, Malesia, Messico, Giappone, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam) e copre un mercato di quasi 500 milioni di persone, che rappresentano il 13 per cento del Pil mondiale. Tra i suoi obiettivi, secondo quanto riporta la pagina del ministero degli Affari esteri cileno dedicata al Tpp-11, ci sono "la promozione dell'integrazione economica, la creazione di quadri giuridici prevedibili per il commercio, l'agevolazione del commercio regionale e la crescita sostenibile". Il Tpp-11 stabilisce di fatto un accordo di libero scambio attraverso standard unificati in materia di lavoro e ambiente e impegna i Paesi firmatari ad aprire all'estero settori chiave dell'economia. L'accordo promuove in questo senso "un quadro giuridico e commerciale prevedibile per il commercio e investimento attraverso regole reciprocamente vantaggiose" e mira a "facilitare il commercio regionale promuovendo la riduzione dei costi delle procedure doganali". (Abu)