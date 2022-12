© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un contesto in cui gli spazi di manovra saranno più stretti, occorrono quantificazioni accurate e prudenti degli impieghi e delle coperture finanziarie". Lo ha detto la presidente dell'Upb Lilia Cavallari in audizione alla commissione Bilancio alla Camera e al Senato sulla legge di Bilancio. (Rin)