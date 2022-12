Lombardia 2023: Palmeri (Lista Moratti), Ticket? Candidatura che va oltre schemi di partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ticket? La candidatura di Letizia Moratti è l'unica che va oltre gli schemi di partito e che costituisce un fatto politico nuovo, ed è quella che ha maggiori spazi di attrazione negli altri partiti, anche in quelli che non la sostengono direttamente". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Manfredi Palmeri, Capolista della Lista Moratti, aggiungendo: "Alle prossime elezioni regionali si voterà solo per la Lombardia senza coincidenza con le elezioni politiche e la proposta di Letizia Moratti è quella meno vincolata ad assetti nazionali e che è così capace di un'azione più ampia, perché in tanti possono riconoscersi" (Com)