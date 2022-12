Ue: Gentiloni, misure energetiche siano mirate o disavanzi economici potrebbero aumentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se le misure esistenti di contrasto all'energia verranno prorogate, i disavanzi degli Stati membri potranno aumentare. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, durante la conferenza finale dell'Eurogruppo di Bruxelles. "Secondo le proiezioni, l'orientamento di bilancio dell'area dell'euro dovrebbe essere sostanzialmente neutro nel 2023. Ciò dipenderà in larga misura dal fatto che gli Stati membri riducano le misure relative all'energia come previsto. Se le misure esistenti vengono prorogate o se ne verranno adottate di nuove, i disavanzi potrebbero aumentare notevolmente rispetto alle previsioni", ha detto. "Per questo motivo incoraggiamo gli Stati membri a migliorare l'orientamento di queste misure. Abbiamo raccomandato di sostituire le misure di prezzo ad ampio spettro con un sistema di prezzi dell'energia a due livelli, efficiente dal punto di vista dei costi, che garantisca incentivi al risparmio energetico", ha aggiunto Gentiloni. (segue) (Beb)