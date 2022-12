Ue: Gentiloni, misure energetiche siano mirate o disavanzi economici potrebbero aumentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A lungo termine, secondo il commissario Ue, ci sarà bisogno di investimenti pubblici sostenuti nella transizione verde e digitale e nella sicurezza energetica. "Il fatto che tutti gli Stati membri prevedano di finanziare tali investimenti, anche attraverso il Rrf e altri fondi dell'Ue, è molto positivo", ha dichiarato Gentiloni. "Naturalmente, l'unica soluzione duratura è ridurre la nostra dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili dalla Russia. In questo ambito stiamo facendo progressi significativi. Oggi, inoltre, entrano in vigore il divieto di importazione via mare del greggio russo, insieme al tetto al prezzo del petrolio concordato in questo fine settimana", ha concluso. (Beb)