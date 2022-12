Milano: Comune mette all'asta tutte le quote di partecipazione in fondi immobiliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Palazzo Marino venderà all'asta tutte le quote detenute nei Fondi immobiliari Comune di Milano I e II. Il Consiglio comunale oggi, approvando una delibera proposta dall'assessore al bilancio e patrimonio, Emmanuel Conte, ha dettato le linee di indirizzo per chiudere la partecipazione dell'amministrazione, come unico quotista, nei due veicoli di investimento, attraverso la procedura a evidenza pubblica in un unico lotto. Istituiti rispettivamente nel 2007 e nel 2009 come strumenti di valorizzazione del patrimonio dell'ente e affidati alla gestione di Bnp Paribas Real Estate Investment Management Italy Sgr, ai due fondi il Comune ha trasferito un portafoglio immobiliare composto da circa 140 proprietà, fra aree e fabbricati, per un valore complessivo di conferimento stimato in 355 milioni di euro, a fronte del quale ha ricevuto le quote di partecipazione. Dopo 15 anni di attività e in prossimità di scadenza, i due Fondi hanno chiuso il 2021 con ricavi dalle vendite per 335 milioni e con un paniere residuale di 60 beni, fra edifici residenziali, parcheggi, unità commerciali e con vocazione turistico-recettivo, terreni agricoli, cascine a Milano e in altri Comuni. Le attività di vendita dei Fondi sono proseguite quest'anno, riducendo ulteriormente sia il portafoglio di immobili in proprietà sia l'indebitamento. (segue) (Com)