Milano: Comune mette all'asta tutte le quote di partecipazione in fondi immobiliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I Fondi – spiega l'assessore al Bilancio Emmanuel Conte - hanno attraversato diverse fasi di successo, anche in funzione dell'andamento e delle crisi del mercato immobiliare, e hanno raggiunto l'obiettivo per cui sono stati all'epoca istituiti. I beni di maggior pregio sono stati venduti e quelli ancora in portafoglio hanno valore residuale. La delibera indica una buona soluzione per valorizzarli con un'unica operazione, vendendo tutte le quote ad un altro investitore e sfruttando un momento particolarmente propizio in termini di ricerca di investimenti di operatori privati". Con l'approvazione dell'aula, l'amministrazione può avviare l'iter per cedere nel 2023, alle migliori condizioni di mercato, tutte le quote ad investitori qualificati, attraverso una procedura ad evidenza pubblica a lotto unico, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il valore delle quote sarà aggiornato nella prossima Relazione Annuale di Gestione dei Fondi Immobiliari a fine dicembre. Sarà prorogata di un anno la durata del primo fondo, in scadenza il prossimo 31 dicembre, per il periodo di tempo necessario allo svolgimento della gara. Si dispone inoltre che, per gli immobili residenziali non ancora alienati e ancora parzialmente occupati, il bando di vendita delle quote preveda, per la successiva dismissione del patrimonio, la conferma di una clausola di salvaguardia che garantisce la permanenza degli inquilini per almeno due anni ad un canone di locazione moderato. (Com)