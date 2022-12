Germania: accoltellamenti di Illerkirchberg, identificato l'autore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato identificato l'autore degli accoltellamenti avvenuti nella mattina di oggi a Illerkirchberg, in Baden-Wuerttemberg, dove una 14enne è morta e una 13enne è stata gravemente ferita. Le minori sono state colpite mentre si recavano a scuola da un richiedente asilo proveniente dall'Eritrea, di 27 anni, secondo quanto reso noto dalla polizia di Ulm. Le scolare sono state trasportate in ospedale, dove una è deceduta e l'altra è ancora ricoverata. L'aggressore è scappato all'interno di un alloggio comunale per i profughi. La polizia ha fatto irruzione all'interno dell'edificio e ha arrestato tre richiedenti asilo eritrei, tra cui l'autore degli accoltellamenti. Proseguono le indagini sul movente e su eventuali legami tra l'assalitore e le vittime. (Geb)