Milano: Centrodestra, cedere quote immobiliari significa svenderle

- "Si vendono quote immobiliari di un patrimonio che doveva essere negli anni valorizzato. Tutto questo è stato fatto? Qui parliamo di un'azione amministrativa irrevocabile: vendiamo quote di patrimonio a fronte di quali investimenti? Cosa si intende fare con i soldi che entreranno? Tutti temi non chiariti che sono fondamentali per una scelta di questo genere che impegna le future generazioni di milanesi". Lo afferma Riccardo Truppo, capogruppo di fratelli d'Italia al Comune di Milano in una nota congiunta del centrodestra, commentando la messa all'asta delle partecipazioni dei fondi immobiliari da parte di Palazzo Marino. Il Capogruppo di Forza Italia Alessandro De Chirico incalza: "Ritengo che il Comune debba cercare di non sottovalutare le opportunità derivanti dalla vendita degli ultimi gioielli di proprietà dell'Ente presenti nei fondi immobiliari. Temo che cedere le quote possa significare svenderle. Il Comune dovrebbe cercare di monetizzare il più possibile il proprio patrimonio immobiliare di cui vuole privarsene per reinvestire i ricavi sul miglioramento delle condizioni di vita di chi vive nelle case MM. Penso all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla sostituzione degli ascensori vetusti, alla impermeabilizzazione dei tetti degli stabili e in generale nella manutenzione straordinaria degli stessi". "La scelta del Comune di Milano di vendere le quote deve necessariamente essere legata a un incremento di risorse legate al potenziamento dei servizi alla città. Come opposizione crediamo sia necessario che il Comune batta un colpo visto le gravi inadempienze verso le fasce piu deboli della nostra comunità", Conclude il capogruppo della Lega, Alessandro Verri. (Com)