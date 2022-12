Ue: Gentiloni, proseguiamo nel dialogo con Washington su legge per riduzione dell'inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea sta portando avanti con determinazione il dialogo con Washington sulla legge per la riduzione dell'inflazione. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, durante la conferenza finale dell'Eurogruppo di Bruxelles. "Come ha sottolineato ieri la presidente von der Leyen, in un contesto di crescente concorrenza globale per gli investimenti nelle tecnologie pulite, stiamo riflettendo su come semplificare e adattare le nostre norme sugli aiuti di Stato e su come sviluppare e sostenere al meglio la nostra politica industriale comune europea", ha detto Gentiloni. (Beb)