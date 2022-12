Mafia: Mattarella, dolore stragi permane, trasmettere messaggio consapevolezza ai giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Far vedere le conseguenze sulla vita familiare dei congiunti delle vittime delle stragi di mafia, "sullo sconvolgimento di prospettive di futuro e di condizioni è il modo per far toccare con mano l’orrore di quello che commette la mafia con i crimini". È quanto affermato del oresidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che oggi al Quirinale ha ricevuto una delegazione dei familiari delle vittime delle stragi di mafia di Capaci e di Via D'Amelio. Secondo il capo dello Stato si tratta del modo più efficace, anche per i giovani, "per trasmettere questo messaggio di consapevolezza". In questi termini, "c’è stata una crescita molto grande in questi anni. Però far vedere le conseguenze umane, familiari, concrete, nella vita quotidiana, che si prolungano nel tempo, è il modo più efficace e più forte per toccare con mano, e per rendersi conto di che cosa comporta". Trent’anni, quelli passati dalla stagione delle stragi, "non sono pochi. Ma ogni anno il ricordo è sempre con lo stesso valore e intensità che c’era nei primi giorni". Tra l’altro, "so bene che l’attività di scorta non era soltanto, per coloro che ricordiamo, un’attività professionale, un modo di impegnarsi professionalmente. Era anche frutto di una passione e del legame con la persona con la quale si stava", ha aggiunto Mattarella ricordando che era "frutto di passione e anche un contributo protagonista alla vita civile e di sicurezza del Paese. Per questo ricordarlo è fondamentale, e questo modo è particolarmente efficace". "Io - ha concluso - so bene che non c’è nulla, neanche a distanza di trent’anni, che possa rifondere, in qualche modo, che possa coprire, che possa rimuovere quello che è avvenuto, e il dolore che si è avvertito allora e che si è avvertito nel corso del tempo, e si protrae nel corso del tempo". (Rin)