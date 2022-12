© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala tiene un saluto all'evento "L'Italia delle Regioni", alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Villa Reale di Monza (ore 11)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala è presente all’accensione dell’albero di NatalePiazza del Duomo (ore 17)Si riunisce il Consiglio comunale.Palazzo Marino, Piazza Scala, 2 (ore 19:30)REGIONESi riunisce il consiglio regionalePalazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 10)L'assessore al turismo, marketing territoriale e moda, Lara Magoni, partecipa all'inaugurazione del temporary corner di Regione Lombardia in Stazione Centrale.Stazione Centrale, Galleria delle Carrozze, piazza Duca d'Aosta, 1, (ore 12)L'assessore alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, partecipa all'inaugurazione del nuovo centro tennis all'interno della Cittadella dello Sport.Cittadella dello Sport, via Monte Gleno, 2L Bergamo (ore 18)VARIESeconda giornata della prima edizione de 'L'Italia delle Regioni': l'evento organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per valorizzare la ricchezza, l'identità e la specificità dei territori italiani alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.Villa Reale di Monza (ore 9:30)Presidio dei lavoratori somministrati presso il Ministero dell'Interno per rivendicare l'importanza del lavoro da loro svolto all'interno degli uffici di questure, prefetture ed EmAs.Com.Piazzetta largo 11 settembre (ore 10)Forum “Il 2023 è alle porte. Quali prospettive per l'acciaio” a cura di siderweb, la comunità dell’acciaioDiretta streaming (ore 11)Presentazione di "Abito", progetto di educazione civica per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Milano, realizzato da Triennale Milano Teatro, Le Dimore del Quartetto, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Museo Teatrale alla Scala, Italia Music Lab ed Equaly.Triennale Milano, viale Alemagna, 6 (ore 12)L’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini pronuncia il "Discorso alla città e alla diocesi".Basilica di Sant'Ambrogio (ore 18)Pierfrancesco Majorino, candidato alla presidenza della Regione Lombardia per il centrosinistra, incontra i cittadini di Monza.Teatro “Binario 7”, via Turati, 8 Monza (ore 21) (Rem)