Imprese: Saipem rafforza flotta drilling offshore, esercitata opzione acquisto su drillship Santorini

- Saipem ha esercitato l'opzione di acquisto relativa alla drillship di settima generazione Santorini, che sta già operando nella flotta Saipem sulla base di un contratto di noleggio a lungo termine siglato nel 2021 con Samsung Heavy Industries. Il prezzo di esercizio dell'opzione di acquisto è pari a 230 milioni di dollari, da versarsi entro la fine del 2022. La Santorini, la cui costruzione è stata completata nel 2021, è una nave tecnologicamente avanzata, dotata di due Bop (Blow Out Preventer), con lo standard più elevato per le navi da perforazione ultra-deepwater, dispone di sistemi di automazione all'avanguardia e di moderne soluzioni che permettono l'ottimizzazione dell'impatto ambientale. La nave - informa una nota di Saipem - è attualmente operativa negli Stati Uniti (Golfo del Messico) per l'esecuzione di un contratto con Eni avente scadenza nel terzo trimestre del 2023. Dopo la Saipem 10.000 e la Saipem 12.000, si rinnova la proficua collaborazione con Samsung Heavy Industries. (segue) (Com)