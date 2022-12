Egitto: Banca centrale, venduto buoni del tesoro in dollari per quasi un miliardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale d'Egitto ha venduto all'asta buoni del tesoro a un anno denominati in dollari per un valore di 990 milioni di dollari, con un rendimento medio del 4,6 per cento. Lo riferisce un comunicato stampa della Banca centrale. Il ministro delle Finanze egiziano, Mohamed Maait, ha dichiarato ieri, 4 dicembre, durante una conferenza economica al Cairo che l’Egitto otterrà la prima quota del prestito erogato dal Fondo monetario internazionale (Fmi), pari 750 milioni di dollari. Il 27 ottobre scorso, l'Egitto ha raggiunto un accordo con l’Fmi per ottenere un programma di finanziamento di 46 mesi - circa 3 anni e 10 mesi - per un valore complessivo di 3 miliardi di dollari. Secondo le stime dell’Fmi, il debito egiziano toccherà i 172,1 miliardi di dollari a fine 2022, in aumento rispetto alla stima precedente di aprile (circa 142 miliardi di dollari).(Cae)