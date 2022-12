Francia: Tar di Parigi, centro di accoglienza per ucraini non può accogliere altre nazionalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paris Event Center, centro di accoglienza situato a nord di Parigi e destinato agli ucraini in fuga dalla guerra, non può ospitare persone di altre nazionalità. Lo ha deciso il Tar della capitale francese, respingendo così le richieste avanzate dalle associazioni Utopia 56 e Medecins du Monde. La struttura dispone di un numero di letti compreso tra 200 e 250, ma secondo quanto riferito dalla prefettura della regione dell'Ile-de-France accoglie in media tra le 120 e le 130 persone. (Frp)