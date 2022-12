Argentina: Fernandez chiede apertura inchiesta su chat tra giudici e opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha annunciato oggi a reti unificate di aver istruito il ministro della Giustizia a presentarsi presso il procuratore generale della Nazione per sollecitare l'apertura di un'inchiesta sul viaggio di diversi giudici, funzionari dell'opposizione ed ex agenti dei servizi nella località patagonica di Bariloche, avvenuto il 13 ottobre su invito del principale gruppo media dell'Argentina, il gruppo Clarin. Il presidente ha affermato che i rappresentanti dell'esecutivo presso il Consiglio superiore della magistratura (Csm) chiederanno l'apertura di un provvedimento disciplinare nei confronti dei giudici presenti al viaggio. Secondo il presidente, "dopo la divulgazione delle chat dove si cercava di concordare una versione comune che giustificasse in modo credibile il viaggio", è chiaro a tutti "il modo in cui certe corporazioni operino su funzionari, giudici e magistrati per ottenere favori indebiti e perseguire coloro che li affrontano". (segue) (Abu)