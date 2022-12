Argentina: Fernandez chiede apertura inchiesta su chat tra giudici e opposizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una volta di più è stato mostrato il deterioramento della qualità istituzionale provocato da alcuni giudici, magistrati, ex funzionari ed imprenditori coinvolti in un perverso gioco di concussioni e corruzioni che danneggia gravemente il buon funzionamento dello Stato ed in particolare del sistema di giustizia", ha detto il presidente. Secondo Fernandez inoltre "il fatto che le rivelazioni provengano da un intrusione hacker in una piattaforma social non rappresenta un ostacolo per indagare quale fosse lo scopo di quel viaggio, chi vi abbia partecipato e soprattutto chi abbia pagato il viaggio e il soggiorno del gruppo". Il presidente ha quindi sottolineato di aver deciso di parlare a reti unificate dato il silenzio con cui i principali media, e il gruppo Clarin in particolare, hanno trattato la vicenda. "Spero che tutti si rendano conto della gravità dei fatti e della promiscuità e impunità antirepubblicana con cui si muovono certi settori del potere", ha aggiunto. (segue) (Abu)