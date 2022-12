Argentina: Fernandez chiede apertura inchiesta su chat tra giudici e opposizione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una serie di scambi via chat trapelati alla stampa tra un gruppo di giudici direttamente coinvolti in cause che riguardano la vice presidente Cristina Kirchner ha riacceso nelle ultime ore in Argentina il dibattito sull'esistenza di un presunto complotto del cosiddetto "partito dei giudici" nei confronti dell'ex presidente. Al centro delle intercettazioni, pubblicate domenica dal quotidiano "Tiempo Argentino", oltre a diversi giudici anche funzionari dell'opposizione, un ex direttore dei servizi e un dirigente del principale gruppo media dell'Argentina, il gruppo Clarin. Si tratta, in particolare, di messaggi audio e screenshot di un gruppo chat della piattaforma Telegram. I partecipanti cercano di concordare una versione comune che giustifichi in modo credibile un viaggio da loro effettuato il 13 ottobre in un jet privato per visitare la villa del multimiliardario statunitense, Joe Lewis, nella località patagonica di Bariloche. (segue) (Abu)