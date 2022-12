Argentina: Fernandez chiede apertura inchiesta su chat tra giudici e opposizione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rivelazioni arrivano a meno di 24 ore dalla sentenza nel processo per il cosiddetto caso "Vialidad", che indaga sulla presunta corruzione nelle opere pubbliche della provincia di Santa Cruz. Kirchner ha già definito un "plotone di esecuzione" il tribunale che la deve giudicare. La causa istruita ai suoi danni, ha detto Kirchner nel suo ultimo intervento dinanzi ai giudici prima della sentenza del 6 dicembre, è una montatura per cercare di mettere in ombra "i successi" ottenuti durante il suo governo. "La sentenza è già scritta, ma mai avrei pensato che l'avrebbero scritto così male", ha detto la ex "presidenta" denunciando - nella deposizione in videoconferenza - la persecuzione del "partito dei giudici". (segue) (Abu)