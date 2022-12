Scuola: Corte conti, ok a Ccnl comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 5 dicembre 2022, hanno certificato positivamente l'ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021, con le motivazioni contenute nel rapporto allegato alla deliberazione, in corso di stesura. Lo rende noto la Corte dei conti. (Com)