Pd: D'Elia, congresso è grande opportunità, non sprecarla

- "Questa fase congressuale deve servire prima di tutto a definire quale idea di Paese vogliamo proporre e poi abbiamo il dovere di incarnare questa idea. Guai se trasformiamo questa fase in una resa dei conti, con uno sguardo rivolto al passato e a rivangare quello che è stato. Quello che dobbiamo fare è guardare al futuro, condividendo idee, proposte avanzate. Il manifesto va cambiato e rinnovato, perché è cambiato il mondo. Il tema è come rinnoviamo il Pd, facendo i conti con la sconfitta di settembre e con le conseguenze della pandemia e della crisi economica. Non mi interessano i protagonismi personali e non interessano neanche il paese, che dalla politica si aspetta risposte alla vita quotidiana e alla condizione materiale. Per queste ragioni sono impegnata per costruire le condizioni utili ad una discussione aperta, ricca, che al centro metta i e le militanti, i circoli, gli elettori e le elettrici, i delusi e le deluse, il radicamento nella società, per costruire comunità ed esercizio pieno della cittadinanza. Questo significa interpretare il percorso costituente in stretta connessione con l'opposizione a questo governo. Altro che scissione". Lo ha detto la senatrice Cecilia D'Elia, durante una iniziativa politica nel III Municipio di Roma insieme al presidente Marchionne. (Rin)