Usa: New York, tribunale fa cadere le accuse di corruzione nei confronti dell’ex vice governatore Brian Benjamin

- Un tribunale federale negli Stati Uniti ha fatto cadere le accuse di corruzione ai danni di Brian Benjamin, ex vice governatore dello Stato di New York. Nella sentenza, il giudice distrettuale Paul Oetken ha spiegato che le accuse non hanno dimostrato “un presunto quid pro quo, che rappresenta un elemento essenziale nella fattispecie della corruzione”. Il tribunale ha quindi fatto cadere tre capi d’accusa per corruzione nei confronti di Benjamin, precisando però di avere negato una richiesta aggiuntiva per la cancellazione di due ulteriori capi d’accusa per falsificazione di documenti. (Was)