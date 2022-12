Ue: Gentiloni, contrazione economica per due trimestri, crescita allo 0,3 percento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quadro economico attuale delinea una contrazione economica per questo e il prossimo trimestre. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, durante la conferenza finale dell'Eurogruppo di Bruxelles. "Nonostante alcuni miglioramenti marginali, i dati delle indagini di novembre rimangono in territorio di contrazione, in linea con la nostra previsione che il Pil in area euro si contrarrà in questo trimestre e nel prossimo", ha detto. La crescita prevista in eurozona nel prossimo anno, secondo Gentiloni, sarà contenuta, nell'ordine "dello 0,3 per cento nel 2023", ha detto nel corso della conferenza stampa. Inoltre, ha spiegato il commissario Ue, "il contesto esterno sembra indebolirsi ulteriormente" e i dati prevedono che "l'inflazione raggiunga il suo picco nel trimestre in corso, per poi diminuire solo molto gradualmente nel 2023". L'aspetto positivo delle prospettive, ha concluso Gentiloni, è che "i mercati del lavoro rimangono molto solidi. A ciò ha ovviamente contribuito la nostra forte risposta politica durante la pandemia, compreso il programma Sure". (Beb)