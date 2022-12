Usa: Arizona certifica la vittoria dei democratici alle elezioni di medio termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato dell’Arizona ha certificato la vittoria dei candidati democratici al Senato Usa e all’incarico di governatore, nel quadro delle elezioni di medio termine che si sono tenute martedì 8 novembre. La conferma dei risultati arriva dopo le veementi contestazioni avanzate da numerosi esponenti del Partito repubblicano, che hanno denunciato i malfunzionamenti che hanno interessato le macchine per il conteggio dei voti nella contea di Maricopa, la più popolosa dello Stato. I problemi sono stati confermati anche dallo staff della commissione elettorale, precisando però che non sono stati registrati impatti negativi sul conteggio dei voti e sulla credibilità del risultato. (Was)