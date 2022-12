Usa-Ue: Blinken, resilienza catene approvvigionamento fondamentale per i nostri Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La resilienza delle catene globali di approvvigionamento è di fondamentale importanza per le economie degli Stati Uniti e dei Paesi membri dell’Unione europea. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante una tavola rotonda organizzata a margine della terza riunione del Consiglio Usa-Ue per la tecnologia e il commercio, a Washington. “Si tratta di un elemento cruciale per affrontare le principali sfide del nostro tempo: incontri come quello di oggi contribuiscono in maniera significativa a rafforzare la nostra cooperazione in una serie di settori strategici, come quello dei semiconduttori”, ha detto. (Was)