Ambiente: Boschi (Azione-Iv), Pd insegue M5s e boccia ripristino "Italia sicura"

21 luglio 2021

- Dopo aver votato a favore in Commissione, il Pd si astiene sull’emendamento per ripristinare 'Italia sicura', chiusa da Conte. L’unità di missione contro il dissesto idrogeologico è una priorità per gli italiani, inseguire il M5s no". Lo scrive su Twitter la deputata di Azione-Italia viva, Maria Elena Boschi. (Rin)