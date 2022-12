Lazio: Righini (Fd'I) su Egato, denunciamo ignobile operazione poltrone di Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per denunciare l'ennesima 'operazione poltrone' orchestrata dall'ex Presidente" della Regione Lazio "nonostante siano già state indette le elezioni, aderisco alla protesta indetta dal nostro coordinatore regionale Trancassini". Così in una nota Giancarlo Righini, consigliere regionale del Lazio di Fd'I e vicepresidente della Commissione Regionale Agricoltura e Ambiente. "Domani saremo davanti agli uffici della Giunta di Sinistra del Lazio, per dire chiaro e forte che anche sugli Egato Zingaretti sta facendo man bassa d'incarichi senza alcun rispetto per l'istituzione Regionale. Auspico pertanto un intervento delle autorità preposte a fermare questo scempio delle regole democratiche". (segue) (Com)