Lazio: Righini (Fd'I) su Egato, denunciamo ignobile operazione poltrone di Zingaretti (2)

- "Per convenienze di partito, la Regione Lazio a guida PD-M5stelle con il suo attendismo si è resa corresponsabile della cronica crisi dei rifiuti e delle conseguenti pessime condizioni igieniche delle città del Lazio, della costosa spedizione dell'immondizia da smaltire all'estero ed in altri impianti d'Italia, con relativo incremento esponenziale della Tassa sui Rifiuti. E dopo i danni fatti a Comuni virtuosi la Sinistra regionale infierisce ancora, spartendosi i posti di comando lautamente remunerati con denaro pubblico, dell'intero sistema di gestione dei rifiuti di tutte le provincie". (Com)