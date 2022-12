Piemonte: il Consiglio a sostegno del Progetto Ancora, presentata l'iniziativa 'Un artista per me'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Piemonte ha presentato oggi l'iniziativa 'Un artista per me' che punta a sostenere il progetto 'Ancora - una zampa per ricominciare': iniziativa nata nel 2021 per curare i bambini affetti da sindrome post-traumatica attraverso il contatto con gli animali. Una struttura che è stata doppiamente utile, a seguito delle conseguenze causate dal lockdown. Dal 2021 a oggi sono circa 50 i pazienti presi in carico dall’associazione. La raccolta fondi consisterà in un'asta benefica che si terrà nel Consiglio regionale durante l'iniziativa Palazzo aperto per il Natale coinvolgendo 36 artisti, che metteranno all’asta, a prezzi simbolici e molto inferiori rispetto al vero valore di mercato, le loro opere donando poi il ricavato al Progetto. (segue) (Rpi)