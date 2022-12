Usa: Manhattan, procura assume ex funzionario del dipartimento della Giustizia per indagini su Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, ha annunciato di avere assunto un ex funzionario del dipartimento della Giustizia, Matthew Colangelo, che in passato ha guidato alcune indagini civili nei confronti dell’ex presidente Usa, Donald Trump. In una nota, Bragg ha confermato la notizia, aggiungendo che Colangelo “ha la capacità di giudizio e l’integrità necessarie per fare giustizia contro istituzioni e personalità pubbliche che abusano del loro potere”. L’assunzione arriva mentre l’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan si prepara a dare nuovo impeto alle sue indagini penali nei confronti di Trump e delle sue società. Colangelo ha guidato una serie di indagini nei confronti dell’ex presidente, tra cui anche quella che ha portato alla dissoluzione della Trump Foundation. (Was)