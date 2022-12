Sudan: Borrell, accogliamo con favore firma accordo quadro politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea accoglie con favore la firma di un accordo quadro politico in Sudan. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in un comunicato stampa rilasciato dal Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas). "L'Unione Europea è stata una forte sostenitrice del meccanismo tripartito Unitams-Unione Africana-Igad e si congratula per la facilitazione che ha fornito per consentire a un processo politico intrasudanese di prendere forma e concretizzarsi", ha detto. "Mentre il processo prende forma, dobbiamo continuare ad ampliare il consenso dietro l'accordo. È fondamentale mantenere lo slancio del processo e che tutti gli attori approfittino dell'accordo, per raddoppiare gli sforzi per la formazione di un governo di transizione inclusivo e civile, che possa tenere elezioni libere, eque e credibili, secondo un calendario concordato", ha aggiunto Borrell. Con la firma di oggi, ha proseguito Borrell, "possono iniziare i lavori preparatori su come riprendere le relazioni e la cooperazione, quando saranno concordati un governo di transizione e gli accordi costituzionali per il periodo di transizione". In questo giorno importante, ha concluso, "ricordiamo le centinaia di persone che hanno perso la vita nella ricerca di libertà, pace e giustizia". (Beb)