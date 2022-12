© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla soglia del contante Bankitalia esprime un'autorevole quanto non condivisibile opinione. Vorremmo ricordare che ci sono Stati europei come Germania, Olanda e Lussemburgo che non hanno limiti all'utilizzo del contante e nei quali non c'è alcuna evasione". Lo ha dichiarato al Tg3 il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. (Rin)