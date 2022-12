Imprese: Urso, Made in Italy è il marchio globale della qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo a Roma alla presentazione del libro di Santo Versace, “Fratelli. Una famiglia italiana”, ha sottolineato come il Made in Italy rappresenti “molto di più di un’etichettatura per identificare un prodotto realizzato in Italia: secondo le indagini internazionali sui marchi, Made in Italy è il marchio globale di qualità riconosciuto da tutti i consumatori del mondo”. “È per questo – ha aggiunto Urso – che abbiamo deciso di cambiare il nome al ministero che guido”. (Rin)