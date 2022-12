© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Incontro positivo oggi al Masaf con la mia collega indiana Shobha Karandlaje. Sono state poste basi concrete per dare nuova linfa a export prodotti agroalimentari italiani in India e per avviare pratiche virtuose di scambio su competenze e formazione tra i nostri due Paesi". Lo scrive su Twitter Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. (Rin)