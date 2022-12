© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Torino ha accolto la richiesta di Fiepet-Confesercenti decidendo di prorogare per altri tre mesi i dehors straordinari nati come strumento di ripresa durante la pandemia Covid. L'assessore al Commercio Paolo Chiavarino ha sottolineato che, "il nuovo regolamento andrà in giunta a dicembre", ha concluso. (Rpi)